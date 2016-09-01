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بعد العثور على الرضيعة.. الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يحل بمستشفى الهاروشي
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 15:04 بعد العثور على الرضيعة.. الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يحل بمستشفى الهاروشي | مجتمع
بعد العثور على الرضيعة.. الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يحل بمستشفى الهاروشي
علمت ''شوف تيفي'' أن حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حل قبل لحظات بمستشفى الهاروشي بعد العثور على الرضيعة صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من القنصلية الروسية.

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" أن حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حل قبل لحظات بمستشفى الهاروشي بعد العثور على الرضيعة صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من القنصلية الروسية.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإنه من المحتمل أن يتم تسليم الرضيعة إلى عائلتها خلال الدقائق القليلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن والد الرضيعة وبعد مشاهدته الصور التي تحصلت عليها "شوف تيفي" أكد لها بأنها تعود لابنته التي تم اختطافها على يد سيدة تنتحل صفة ممرضة قبل أيام.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الرضيعة حسن مطار مستشفى الهاروشي

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اليوم 15:26 GMT

عاجل وبالفيديو.. بعد العثور على الرضيعة.. هذا هو الاسم الذي أطلقته والدتها عليها

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