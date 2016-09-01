عاجل.. ها شنو واقع في مستشفى الهاروشي في هذه اللحظات

يعرف مستشفى الهاروشي بالبيضاء، في هذه اللحظات أجواء خاصة، بعد العثور على الرضيعة التي اختطفت من داخله قبل أيام على يد سيدة انتحلت صفة ممرضة.

"شوف تيفي"



يعرف مستشفى الهاروشي بالبيضاء، في هذه اللحظات أجواء خاصة، بعد العثور على الرضيعة التي اختطفت من داخله قبل أيام على يد سيدة انتحلت صفة ممرضة.



وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان فإن عائلة الرضيعة التي تم العثور عليها لم تصدق أن فلذة كبدها قد تم العثور عليها أخيرا، وستعود في الساعات القليلة المقبلة إلى حضنهم، مؤكدين بأن سعادتهم بهذا الخبر لا توصف.



وتجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي" كانت سباقة للكشف عن تفاصيل اختطاف الرضيعة، وأيضا كانت أول من كشفت عن العثور عليها.