عاجل وبالصور.. وأخيرا العثور على الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي وها فين وكيفاش

علمت ''شوف تيفي'' أن الرضيعة التي تم العثور عليها بالقرب من القنصلية الروسية، اليوم الأربعاء، هي المولودة التي تم اختطافها على يد سيدة انتحلت صفة ممرضة بمستشفى الهاروشي قبل أيام.

"شوف تيفي" ا ط.

علمت "شوف تيفي" أن الرضيعة التي تم العثور عليها بالقرب من القنصلية الروسية، اليوم الأربعاء، هي المولودة التي تم اختطافها على يد سيدة انتحلت صفة ممرضة بمستشفى الهاروشي قبل أيام.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيدة ملثمة هي من قامت بوضع الرضيعة في المكان المذكور.

وكانت "شوف تيفي" قد تحصلت على صور تظهر اللحظة التي تم خلالها العثور على الرضيعة وهي في حالة صحية جيدة.

و قد انتقل طاقم القناة إلى مستشفى الهاروشي حيث يتواجد الأب هناك رفقة العائلة و الذي تعرف على الصور الحصرية لرضيعته و التي توصلت بها شوف تيفي.

و لنا عودة لتفاصيل الموضوع و بالفيديو..