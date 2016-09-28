عاجل و بالصور: هذه هي الرضعية التي تم العثور عليها أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء

شوف تيفي:م غ
توصلت "شوف تيفي"،اليوم الأربعاء،بصور حصرية تعود للرضيعة التي تم العثور عليها صباح اليوم أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء.
و تظهر الصور،و كانت "شوف تيفي" قد كشفت في خبر سابق استنادا إلى مصادرها الخاصة، أن الرضيعة عثر عليها في حالة صحية جيدة،فيما لازالت المصالح الأمنية تبحث عن هوية السيدة التي تخلت عنها وسط الشارع
و جدير بالذكر،أن مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،اهتز على واقعة اختطاف مولودة صغيرة بعد 3أيام على ولادتها من طرف سيدة مجهولة انتحلت صفة ممرضة .
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