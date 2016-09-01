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إدارة الحموشي تفتح تحقيقا في خبر حول كيفية إجراء الإمتحان والأخطاء التي ينبغي تجاوزها منسوب لمجلة الشرطة
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 13:32 إدارة الحموشي تفتح تحقيقا في خبر حول كيفية إجراء الإمتحان والأخطاء التي ينبغي تجاوزها منسوب لمجلة الشرطة | بوليتيك
إدارة الحموشي تفتح تحقيقا في خبر حول كيفية إجراء الإمتحان والأخطاء التي ينبغي تجاوزها منسوب لمجلة الشرطة
فتحت الإدارة العامة للأمن الوطني تحقيقا حول مقال تضمن معلومات للمرشحين الراغبين في اجتياز امتحانات ولوج أسلاك الشرطة، يتعلق بكيفية إجراء الامتحان والأخطاء التي ينبغي تجاوزها.

شوف تيفي 

فتحت الإدارة العامة للأمن الوطني تحقيقا حول مقال تضمن معلومات للمرشحين الراغبين في اجتياز امتحانات ولوج أسلاك الشرطة، يتعلق بكيفية إجراء الامتحان والأخطاء التي ينبغي تجاوزها.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به "شوف تيفي" فقد اعتمدت جريدة إلكترونية صاحبة الخبر ، كمصدر لها ، على موقع بشبكة الأنترنت يسمى " مجلة الشرطة المغربية".

وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس أو غموض قد تتسبب فيه هذه الأخبار الزائفة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن مجلة الشرطة التي تصدر عنها، تُطبع حصريا على الدعامة الورقية، وتصدر مرة في كل شهر، وليس لها أي موقع على شبكة الانترنت.

وأفاد البلاغ بعد التحريات المنجزة أن الموقع الإلكتروني المنسوب إليه هذه الأخبار الزائفة لا علاقة له نهائيا بالمديرية العامة للأمن الوطني أو مجلة الشرطة، وأن المعلومات المنشورة فيه زائفة وصادرة عن جهة ليس لها أي طابع رسمي.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني عبر بلاغها الصادر اليوم،أنها اعتمدت آليات وتجهيزات متطورة لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص في امتحانات ولوج أسلاك الشرطة، موضحة على أنها فتحت بحثا في الموضوع، لتحديد الجهات التي تنشر هذه الأخبار التضليلية المنسوبة لمجلة الشرطة.

‫شوف تيفي

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الحموشي بلاغ الإمتحانات مجلة الشرطة الفرص شوف تيفي

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