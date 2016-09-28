عاجل وبالصورة.. انفراد خبر مفرح في قضية اختطاف الرضيعة..حقائق جديدة

علمت ''شوف تيفي'' أن الأبحاث والتحريات من أجل إيقاف المشتبه في اختطافها لرضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاءجارية على قدم وساق من أجل تقديمها للعدالة وكل من تبت تورطه في القضية، وإرجاع الرضيعة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الأبحاث والتحريات من أجل إيقاف المشتبه في اختطافها لرضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاءجارية على قدم وساق من أجل تقديمها للعدالة وكل من تبت تورطه في القضية، وإرجاع الرضيعة المختطفة إلى والديها سالمة معافاة بتنسيق تام مع النيابة العامة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن البحث الذي يجري تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يتم على امتداد 24 ساعة، ويعرف في الوقت ذاته مشاركة مختلف الفعاليات الأمنية من أمن وطني ودرك ملكي وسلطات محلية، وذلك بتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية والقضائية في مختلف المناطق بالمملكة.

وأكد ذات المصدر بأن إيقاف المشتبه فيها وتقديمها للعدالة هو مسألة وقت ليس إلا..موضحا بأن الأبحاث اقتربت من نهايتها، بعد أن تم تسخير الوسائل والإمكانيات التقنية والتكنولوجية والعلمية.

وأشار نفس المصدر كذلك بأن الصورة التقريبية التي قامت المصالح الأمنية بنشرها، تم رسمها بالاعتماد على شهادة الشهود والكاميرات المحيطة بالمستشفى.

مما يفند تصريحات الأب الذي لم يسبق له أبدا أن رأى مختطفة ابنه.

وانطلاقا مما سبق فإن النيابة العامة توجه الشكر لجميع المواطنين على التفاعل والتضامن المنقطع النظير مع أقرباء المجني عليها.