عاجل: العثور على رضيعة أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي" أنه تم صباح اليوم الأربعاء، العثور على رضيعة صغيرة أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء.
و كشفت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي"،أن الرضيعة عثر عليها في حالة صحية جيدة،فيما لازالت المصالح الأمنية تبحث عن هوية السيدة التي تخلت عنها وسط الشارع ..
و جدير بالذكر،أن مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،اهتز على واقعة اختطاف مولودة صغيرة بعد 3أيام على ولادتها من طرف سيدة مجهولة انتحلت صفة ممرضة .
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