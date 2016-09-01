عاجل: العثور على رضيعة أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

علمت ''شوف تيفي'' أنه تم صباح اليوم الأربعاء، العثور على رضيعة صغيرة أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أنه تم صباح اليوم الأربعاء، العثور على رضيعة صغيرة أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء.

و كشفت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي"،أن الرضيعة عثر عليها في حالة صحية جيدة،فيما لازالت المصالح الأمنية تبحث عن هوية السيدة التي تخلت عنها وسط الشارع ..

و جدير بالذكر،أن مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،اهتز على واقعة اختطاف مولودة صغيرة بعد 3أيام على ولادتها من طرف سيدة مجهولة انتحلت صفة ممرضة .