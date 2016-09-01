عاجل:السلطات التركية تعتقل قاتل مغربية باسطنبول

تمكنت السلطات الأمنية التركية من توقيف مشتبه به في قتل شابة مغربية تبلغ من العمر35 سنة، تم العثور على جثثتها بمنطفة تقسيم باسطنبول.

شوف تيفي:

تمكنت السلطات الأمنية التركية من توقيف مشتبه به في قتل شابة مغربية تبلغ من العمر35 سنة، تم العثور على جثثتها بمنطفة تقسيم باسطنبول.

و كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء،أن المغربية تلقت قيد حياتها طعنات على مستوى القلب ووُجدت مقتولة داخل شقتها.

و قد استندت شرطة اسطنبول على كاميرات مراقبة كانت مثبتة على مستوى الشارع الذي تقطن به الضحية المغربية في توقيفها للمشتبه به في هذه الجريمة.