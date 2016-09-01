عاجل:السلطات التركية تعتقل قاتل مغربية باسطنبول

شوف تيفي:
تمكنت السلطات الأمنية التركية من توقيف مشتبه به في قتل شابة مغربية تبلغ من العمر35 سنة، تم العثور على جثثتها بمنطفة تقسيم باسطنبول.
و كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء،أن المغربية تلقت قيد حياتها طعنات على مستوى القلب ووُجدت مقتولة داخل شقتها.
و قد استندت شرطة اسطنبول على كاميرات مراقبة كانت مثبتة على مستوى الشارع الذي تقطن به الضحية المغربية في توقيفها للمشتبه به في هذه الجريمة.
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