 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: العثور على رضيعة أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل: العثور على رضيعة أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

عاجل:السلطات التركية تعتقل قاتل مغربية باسطنبول | دولي

عاجل:السلطات التركية تعتقل قاتل مغربية باسطنبول

صراع حول فتاة بين قاصرين خلال جلسة خمرية ينتهي بجريمة خطيرة بمراكش | حوادث و حقوق

صراع حول فتاة بين قاصرين خلال جلسة خمرية ينتهي بجريمة خطيرة بمراكش

هام بخصوص قرعة مريكان.. هذه هي الشروط المطلوبة وكيفية التسجيل | مجتمع

هام بخصوص قرعة مريكان.. هذه هي الشروط المطلوبة وكيفية التسجيل

بالفيديو.. ها منين جات فكرة المونيكات الجنسية وهذه علاقة هتلر بالموضوع | مجتمع

بالفيديو.. ها منين جات فكرة ''المونيكات الجنسية'' وهذه علاقة هتلر بالموضوع

الأسرة الملكية تحتفل بذكرى ميلاد الأميرة للا أسماء | بوليتيك

الأسرة الملكية تحتفل بذكرى ميلاد الأميرة للا أسماء

الدرك الملكي يعتقل مسؤولا بالبيجيدي بسبب رخصة للبناء | بوليتيك

الدرك الملكي يعتقل مسؤولا ''بالبيجيدي'' بسبب رخصة للبناء

بالفيديو.. لص سرق ضحيته وسط الشرطة بطنجة.. وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

بالفيديو.. لص سرق ضحيته وسط الشرطة بطنجة.. وها شنو وقع ليه

مثير..مخطط جزائري للسيطرة على أرض مغربية | بوليتيك

مثير..مخطط جزائري للسيطرة على أرض مغربية

إنها القيامة.. !

صراع حول فتاة بين قاصرين خلال جلسة خمرية ينتهي بجريمة خطيرة بمراكش
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 11:58 صراع حول فتاة بين قاصرين خلال جلسة خمرية ينتهي بجريمة خطيرة بمراكش | حوادث و حقوق
صراع حول فتاة بين قاصرين خلال جلسة خمرية ينتهي بجريمة خطيرة بمراكش
تحولت جلسة خمرية بين أربعة قاصرين ليلة الثلاثاء الأربعاء، بمراكش، إلى معركة بالأسلحة البيضاء انتهت بإصابة أحدهم بجروح خطيرة على مستوى البطن.

"شوف تيفي"

تحولت جلسة خمرية بين أربعة قاصرين ليلة الثلاثاء الأربعاء، بمراكش، إلى معركة بالأسلحة البيضاء انتهت بإصابة أحدهم بجروح خطيرة على مستوى البطن.

وحسب مصادر محلية فإن الواقعة حدثت فصولها في منطقة خلاء بالقرب من سوق السمك المحاميد، حينما دخل قاصران في نقاش حاد حول فتاة تركت الأول و دخلت في علاقة مع الثاني، لتتطور الأمور بينهما لتبادل للضرب.

وأضافت المصادر ذاتها بأن آخرين كانوا بعين المكان، حاولوا التدخل لفك هذا النزاع إلا أنهم دخلوا على الخط، ليتحول الأمر إلى معركة دامية انتهت بإصابة الضحية بجروح خطيرة على مستوى البطن.

وأوضحت هذه المصادر بأنه تم نقل المصاب إلى المستشفى بينما فر المتورطون في إصابته إلى وجهة غير معلومة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأسلحة البيضاء سوق السمك جلسة خمرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: العثور على رضيعة أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل: العثور على رضيعة أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

بالفيديو.. لص سرق ضحيته وسط الشرطة بطنجة.. وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

بالفيديو.. لص سرق ضحيته وسط الشرطة بطنجة.. وها شنو وقع ليه

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية في أوروبا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية في أوروبا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية

خطير.. حادثة سير خطيرة بين سيارة للنقل المدرسي وسيارة خفيفة بالقنيطرة.. وهذا هو عدد التلاميذ المصابين | حوادث و حقوق

خطير.. حادثة سير خطيرة بين سيارة للنقل المدرسي وسيارة خفيفة بالقنيطرة.. وهذا هو عدد التلاميذ المصابين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. هام للراغبين في الهجرة إلى أمريكا.. هذه هي الشروط المطلوبة | بــووز
منذ 49 دقيقة

بالفيديو.. هام للراغبين في الهجرة إلى أمريكا.. هذه هي الشروط المطلوبة

بالفيديو.. شاهد لحظة إنهيار قوس شاطئ الكزيرة | زووم

بالفيديو.. شاهد لحظة إنهيار قوس شاطئ الكزيرة

بالفيديو.. مغربية صريحة: الراجل ليكيشري مونيكا جنسية تاهو مونيكا | بــووز

بالفيديو.. مغربية صريحة: الراجل ليكيشري مونيكا جنسية تاهو مونيكا

أي قانون يؤطر أثمنة المدارس الخصوصية؟ الجواب مع جمال معتوق | قنوات أخرى

أي قانون يؤطر أثمنة المدارس الخصوصية؟ الجواب مع جمال معتوق

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: العثور على رضيعة أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

عاجل: العثور على رضيعة أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

عاجل:السلطات التركية تعتقل قاتل مغربية باسطنبول | دولي

عاجل:السلطات التركية تعتقل قاتل مغربية باسطنبول

صراع حول فتاة بين قاصرين خلال جلسة خمرية ينتهي بجريمة خطيرة بمراكش | حوادث و حقوق

صراع حول فتاة بين قاصرين خلال جلسة خمرية ينتهي بجريمة خطيرة بمراكش

هام بخصوص قرعة مريكان.. هذه هي الشروط المطلوبة وكيفية التسجيل | مجتمع

هام بخصوص قرعة مريكان.. هذه هي الشروط المطلوبة وكيفية التسجيل

﻿ ﻿
اليوم 09:46 GMT

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية في أوروبا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.