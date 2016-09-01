صراع حول فتاة بين قاصرين خلال جلسة خمرية ينتهي بجريمة خطيرة بمراكش

تحولت جلسة خمرية بين أربعة قاصرين ليلة الثلاثاء الأربعاء، بمراكش، إلى معركة بالأسلحة البيضاء انتهت بإصابة أحدهم بجروح خطيرة على مستوى البطن.

"شوف تيفي"

تحولت جلسة خمرية بين أربعة قاصرين ليلة الثلاثاء الأربعاء، بمراكش، إلى معركة بالأسلحة البيضاء انتهت بإصابة أحدهم بجروح خطيرة على مستوى البطن.

وحسب مصادر محلية فإن الواقعة حدثت فصولها في منطقة خلاء بالقرب من سوق السمك المحاميد، حينما دخل قاصران في نقاش حاد حول فتاة تركت الأول و دخلت في علاقة مع الثاني، لتتطور الأمور بينهما لتبادل للضرب.

وأضافت المصادر ذاتها بأن آخرين كانوا بعين المكان، حاولوا التدخل لفك هذا النزاع إلا أنهم دخلوا على الخط، ليتحول الأمر إلى معركة دامية انتهت بإصابة الضحية بجروح خطيرة على مستوى البطن.

وأوضحت هذه المصادر بأنه تم نقل المصاب إلى المستشفى بينما فر المتورطون في إصابته إلى وجهة غير معلومة.