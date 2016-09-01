هام بخصوص قرعة مريكان.. هذه هي الشروط المطلوبة وكيفية التسجيل

كما سبق وأكدت ''شوف تيفي'' قبل أسابيع ،أعلنت الخارجية الأمريكية رسميا عن انطلاق التسجيل في قرعة تأشيرة التنوع لسنة 2018، ابتداء من 4 أكتوبر 2016 في منتصف اليوم إلى غاية السابع من نونبر 2016 بتوقيت واشنطن

"شوف تيفي"



كما سبق وأكدت "شوف تيفي" قبل أسابيع ،أعلنت الخارجية الأمريكية رسميا عن انطلاق التسجيل في قرعة تأشيرة التنوع لسنة 2018، ابتداء من 4 أكتوبر 2016 في منتصف اليوم إلى غاية السابع من نونبر 2016 بتوقيت واشنطن العاصمة.

وعُقدت أمس الثلاثاء، ندوة صحفية بدار أمريكا بالدار البيضاء، تم خلالها تسليط الضوء على أبرز الشروط الخاصة بالراغبين في التقدم لهذه القرعة وأيضا الطريقة التي يتم بها التسجيل.

وبالنسبة للراغبين في الحصول على فرصة السفر للولايات المتحدة الأمريكية التسجيل مجانا وبطريقة إلكترونية على الموقع التاليww.dvlotttery.state.gov ويجب تسجيل كل فرد من العائلة المشاركة في القرعة.

وتكون خطوات التسجيل على الشكل التالي:

1- الدخول على الموقع ww.dvlotttery.state.gov

2- يبدأ التسجيل في dv2018 في 4 أكتوبر 2016، وينتهي في 7 نونبر 2016

3- التسجيل مجانا وتكون المشاركة مرة واحدة



وعلى الراغبين في الهجرة أن يدلوا بالوثائق التالية

1- جواز السفر الذي يجب أن يكون صالحا للولايات المتحدة الأمريكية، وساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

2- شهادات الميلاد الخاصة بالمتقدم لهذه القرعة لابد أن تتوفر على تاريخ ومكان الميلاد وإسمي الوالدين

3- شهادة حسن السيرة التي يجب على كل متقدم لطلب الهجرة سنه 16 عاما فما فوق أن يقدم شهادة حسن السيرة من طرف السلطات المحلية لدولة جنسية المتقدم أو دولة إقامته لمدة لا تقل عن 6 أشهر مند صار عمره 16 عاما.

4- تقيديم النسخة الأصلية للسجل العدلي للمغاربة إذا كان عمرهم 18 سنة أو ما فوق.

5- شهادة الباكالوريا الأصلية أو شهادة عليا

6- شهادة الخبرة المهنية الخاصة بالمتقدم للقرعة مرفقة بالترجمة الانجليزية+ صور طبق الأصل إذا لم يكن متحصلا على شهادة الباكالوريا

7- صورتين ششمسيتين حديثتان "5*5" ذات خلفية بيضاء والتي تفي بالمعايير المدرجة على ملف التسجيل

8- عقد الزواج أو شهادة العزوبة

9- الملف الطبي