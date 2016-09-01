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بالفيديو.. ها منين جات فكرة ''المونيكات الجنسية'' وهذه علاقة هتلر بالموضوع
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 11:46 بالفيديو.. ها منين جات فكرة المونيكات الجنسية وهذه علاقة هتلر بالموضوع | مجتمع
بالفيديو.. ها منين جات فكرة ''المونيكات الجنسية'' وهذه علاقة هتلر بالموضوع
بعد الزوبعة التي أثارتها أنباء عن ترويج دمى جنسية بالمغرب في السوق السوداء بالدار البيضاء،تعود بكم ''شوف تيفي'' إلى الوراء للكشف عن صاحب الفكرة، وما لا يعرفه الجميع أن صناعة الدمى القابلة للنفخ ليست

شوف تيفي

بعد الزوبعة التي أثارتها أنباء عن ترويج دمى جنسية بالمغرب في السوق السوداء بالدار البيضاء،تعود بكم "شوف تيفي" إلى الوراء للكشف عن صاحب الفكرة، وما لا يعرفه الجميع أن صناعة الدمى القابلة للنفخ ليست حديثة العهد بل معروفة منذ زمن حيث كان زعيم النازية أدولف هتلر هو أول من ابتكر دمية قابلة للنفخ، عندما أمر بتصميم امرأة بلاستيكية تجنبًا لإصابة جنوده بأمراض تناسلية أثناء الحرب جراء ممارسة الجنس مع العاهرات كحل منه للحد من الأمراض الجنسية المنقولة.

و كانت صحيفة " د.صن" البريطانية قد كشفت ضمن مقال بتاريخ نونبر2011، أن مشروع دمى الفتيات في الحرب العالمية الثانية بدأ عام 1940 حين كتب قائد القوات الخاصة في نظام هتلر مذكرة للقيادة حذر فيها من "أن الخطر الأكبر في باريس هو وجود واسع النطاق وغير منضبط لعاهرات يلتقطن الزبائن من الحانات وصالات الرقص وغيرها من الأماكن العامة وواجبنا هو حماية الجنود.

وأشارت إلى أن هتلر صادق شخصيا على مشروع تطوير دمى لفتيات شقراوات زرق العينين لتلبية الاحتياجات الجنسية لجنوده وجعلها صغيرة الحجم لتمكينهم من حملها في حقيبة على ظهورهم.

وقالت الصحيفة إن الدمى الجنسية تم تجريبها من قبل جنود الاحتلال النازي في "جيرسي "وحازت على إعجاب هتلر إلى درجة أنه أمر بتوزيع 50 منها على قواته.

وأضافت أن المشروع ألغي عام 1942 بعد أن رفض الجنود الألمان حمل الدمى بسبب الإحراج المحتمل إذا ما تم أسرهم من قبل القوات البريطانية من المخاطرة بصحتهن من أجل مغامرة سريعة".

و بعدها بسنين طويلة و في سنة 2011 ترجم الياباني "لي جيان" و هو صاحب أول شركة صينية تصنع و توزع الدمى الجنسية عبر العالم،الفكرة و أعادها بطريقة مبتكرة.

و يستهدف المشروع حسب مدير الشركة الرجال غير الاجتماعيين ، وبعض الرجال من أصحاب المراكز الكبيرة والذين لا يكون لديهم وقت للتعرف على سيدة و الدخول في علاقة معها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي هتلر الدمى الجنسية المغرب فكرة

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