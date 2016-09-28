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الأسرة الملكية تحتفل بذكرى ميلاد الأميرة للا أسماء
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 11:21 الأسرة الملكية تحتفل بذكرى ميلاد الأميرة للا أسماء | بوليتيك
الأسرة الملكية تحتفل بذكرى ميلاد الأميرة للا أسماء
تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي، يوم غد الخميس (29 شتنبر)، بذكرى ميلاد الأميرة للا أسماء، الذكرى التي تمثل موعدا سنويا لاستحضار الإسهام المستمر لسموها في المبادرات المتعددة ذات الطابع

شوف تيفي:و م ع

تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي، يوم غد الخميس (29 شتنبر)، بذكرى ميلاد الأميرة للا أسماء، الذكرى التي تمثل موعدا سنويا لاستحضار الإسهام المستمر لسموها في المبادرات المتعددة ذات الطابع الاجتماعي والرعاية الخاصة التي ما فتئت سموها توليها للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، لاسيما الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد انخرطت الأميرة للا أسماء، منذ صغرها، في العمل الاجتماعي والخيري ، وفق رؤية تنبني على القيم الوطنية والتضامن والحرص على دعم الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال الصم والبكم، لا سيما وأن سموها تضطلع بالرئاسة الشرفية لمؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم.

الأسرة الملكية تحتفل بذكرى ميلاد الأميرة للا أسماء

وتجسيدا لهذه القيم الإنسانية النبيلة، لم تفتأ صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تقدم دعمها النوعي لهذه المؤسسة، حيث تحرص سموها شخصيا على متابعة شؤونها وتقديم شتى أنواع الدعم للأطفال الصم والبكم والسهر الدائم على راحتهم ، إلى جانب حرص سموها على حضور مختلف التظاهرات المنظمة على مستوى المؤسسة.

وفي هذا السياق، تحرص صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، دوما على ترؤس حفل نهاية السنة الدراسية بهذه المؤسسة، حيث تقوم سموها بتوزيع جوائز تقديرية على التلاميذ المتفوقين وتطلع سموها على إنجازات تلميذات وتلاميذ المؤسسة من لوحات وإبداعات يدوية من فن التطريز والتزيين والديكور.

 

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تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد الخميس (29 شتنبر) بذكرى ميلاد الأميرة للا أسماء الذكرى التي تمثل موعدا سنويا لاستحضار الإسهام المستمر لسموها في المبادرات المتعددة ذات الطابع الاجتماعي والرعاية الخاصة التي ما فتئت سموها توليها للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا لاسيما الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

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