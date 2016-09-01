الدرك الملكي يعتقل مسؤولا ''بالبيجيدي'' بسبب رخصة للبناء

أفادت مصادر مطلعة لشوف تيفي أن الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة ونانة، بإقليم وزان تم توقيفه من طرف الدرك الملكي بعد دخوله في مشاداة كلامية مع قائد الجماعة القروية بسبب شهادة إدارية

شوف تيفي

أفادت مصادر مطلعة لشوف تيفي أن الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة ونانة، بإقليم وزان تم توقيفه من طرف الدرك الملكي بعد دخوله في مشاداة كلامية مع قائد الجماعة القروية بسبب شهادة إدارية تخصه.

وأضافت ذات المصادر، أن المتعاطفين مع الحزب رفقة أعضاء بحزب التقدم والإشتراكية بالجماعة نظموا وقفة احتجاجية تضامنية مع كاتبهم المحلي أمام مقر قيادة جماعة "لمجاعرة" مساء أمس الثلاثاء، معتبرين أن ما تعرض له الكاتب المحلي يدخل في "إطار التضييق على الحزب في أيام الحملة الانتخابية، مطالبين بإطلاق سراحه فورا".

هذا، وينتظر أن تتم متابعة المسؤول الحزبي بالإعتداء على موظفين والتهجم على القايد، إن لم تكن هناك تسوية بين الأطراف.

من جهة ثانية، أوضح مصدر من داخل الجماعة، أن التأخر وعدم تجاوب مصالح القيادة مع المواطنين مرده لانشغال موظفيها لترتيبات متتعلقة بسير العملية الانتخابية لتشريعيات 7 من أكتوبر، لكن مسؤلوا البيجيدي بالجماعة مصرون على أن سبب الإعتقال سياسي.