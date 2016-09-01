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بالفيديو.. لص سرق ضحيته وسط الشرطة بطنجة.. وها شنو وقع ليه
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 10:18 بالفيديو.. لص سرق ضحيته وسط الشرطة بطنجة.. وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
بالفيديو.. لص سرق ضحيته وسط الشرطة بطنجة.. وها شنو وقع ليه
تمكنت المصالح الأمنية ليلة الثلاثاء- الأربعاء، بمدينة طنجة، من اعتقال شاب متلبس بسرقة هاتف نقال لفتاة.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية ليلة الثلاثاء- الأربعاء، بمدينة طنجة، من اعتقال شاب متلبس بسرقة هاتف نقال لفتاة.

وحسب مصادر من مدينة البوغاز فإن الفتاة، كانت تسير رفقة والدتها وتفاجأت باللص وهو يقوم بسرقة هاتفها النقال، إلا أن أحد رجال الأمن وبمساعدة الشرطة السياحية المتواجدين بعين المكان تمكنوا من اعتقاله على الفور.

وأضافت المصادر ذاتها بأن رجال الشرطة اقتادوا اللص إلى المخفر، حيث تم التحقيق معه قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

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الغرب شوف تيفي الشاب اللص الفتاة الحراسة النظرية

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