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مثير..مخطط جزائري للسيطرة على أرض مغربية
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 10:11 مثير..مخطط جزائري للسيطرة على أرض مغربية | بوليتيك
مثير..مخطط جزائري للسيطرة على أرض مغربية
كشفت معطيات حصلت عليها يومية المساء'' أن التحرك المغربي بمنطقة الكركرات الذي أثار الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى، جاء لإفشال مخطط سري وضعته الجزائر بتعاون مع جبهة البوليساريو، لنقل كتائب

"شوف تيفي"

كشفت معطيات حصلت عليها يومية المساء" أن التحرك المغربي بمنطقة الكركرات الذي أثار الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى، جاء لإفشال مخطط سري وضعته الجزائر بتعاون مع جبهة البوليساريو، لنقل كتائب عسكرية وإنشاء إدارات تابعة للجبهة الانفصالية جنوب الجدار العازل.

وأوضح عبد الرحمان مكاوي الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية ليومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن العملية التمشيطية التي نفذها المغرب بمنطقة الكركرات، جاءت لإفشال مخطط كان يروم نقل بعض كتائب انفصاليي البوليساريو إلى المنطقة واعتبارها محررة كبير لحلو وتفاريتي.

وأكد المصدر ذاته أن المخطط الجزائري الذي تم إفشاله كان يروم محاصرة المغرب من الجنوب، من خلال اعتبار كل المناطق الواقعة جنوب الجدار الرملي مناطق محررة، وبالتالي كان سيتيم تشييد قواعد عسكرية وإدارات فوقها بدعم وتمويل خارجي خاصة من جنوب إفريقيا وفنزويلا اللتين تدعمان أطروحة الجبهة الانفصالية، موضحا أن مخطط الجزائر وجبهة البوليساريو، الذي فطن إليه المغرب كان يقوم إلى استغلال كل الجيوب جنوب الجدار باعتبارها مناطق محررة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجزائر منطقة الكركارت البوليساريو فنزويلا

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