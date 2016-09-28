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عاجل.. تفكيك خلية إرهابية في أوروبا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 09:46 عاجل.. تفكيك خلية إرهابية في أوروبا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق
عاجل.. تفكيك خلية إرهابية في أوروبا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية
كشفت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الأربعاء أن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص للاشتباه في تأسيسهم خلية لتنظيم الدولة الإسلامية والترويج للتشدد الإسلامي في إسبانيا وبلجيكا وألمانيا.

"شوف تيفي"

 كشفت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الأربعاء أن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص للاشتباه في تأسيسهم خلية لتنظيم الدولة الإسلامية والترويج للتشدد الإسلامي في إسبانيا وبلجيكا وألمانيا.

وحسب وكالة رويترز البريطانية فإن الشرطة الإسبانية أوضحت بأنه جرى اعتقال ثلاثة في إسبانيا اثنان منهم في برشلونة والثالث في مليلة الأسبانية بشمال إفريقيا كما اعتقل شخص في بروكسل وآخر في فوبرتال بألمانيا.

وأضافت الشرطة الإسبانية أن الجماعة استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي خاصة صفحة على فيسبوك باسم "الإسلام بالإسبانية" لتمجيد تنظيم الدولة الإسلامية ونشر رسالة التنظيم المتشدد الذي ينشط في سوريا والعراق.

وقالت الوزارة ذاتها إن الخمسة متهمون بالإعداد لهجمات والتطرف والترويج للتشدد الإسلامي والعمل كوكلاء لتجنيد أشخاص لتنظيم الدولة الإسلامية في أوروبا.

‫شوف تيفي

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