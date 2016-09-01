عاجل..وفاة رئيس إسرائيل السابق شمعون بيريس و هذا ما تبرع به قبل موته

توفي الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس اليوم الأربعاء في تل أبيب عن عمر يناهز 93 عاما.

"شوف تيفي"

توفي الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس اليوم الأربعاء في تل أبيب عن عمر يناهز 93 عاما.

وكان بيريس قد نقل إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية قبل نحو أسبوعين وتوفي في مستشفى تل هاشومر قرب تل أبيب.

وحسب وكالة رويترز البريطانية فقد صدر إعلان رسمي بوفاة بيريس في المستشفى من خلال ابنه تشيمي ورافي فالدان زوج ابنته وطبيبه الشخصي الذي قال إن بيريس توفي دون معاناة وإنه تبرع بقرنيتي عينيه.