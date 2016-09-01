عاجل..وفاة رئيس إسرائيل السابق شمعون بيريس و هذا ما تبرع به قبل موته

"شوف تيفي"
توفي الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس اليوم الأربعاء في تل أبيب عن عمر يناهز 93 عاما.
وكان بيريس قد نقل إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية قبل نحو أسبوعين وتوفي في مستشفى تل هاشومر قرب تل أبيب.
وحسب وكالة رويترز البريطانية فقد صدر إعلان رسمي بوفاة بيريس في المستشفى من خلال ابنه تشيمي ورافي فالدان زوج ابنته وطبيبه الشخصي الذي قال إن بيريس توفي دون معاناة وإنه تبرع بقرنيتي عينيه.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.