حجز أزيد من 330 سلحفاة مهددة بالانقراض مهربة من المغرب إلى بلجيكا

أعلنت المصالح الصحية والأمنية بمدينة كورتري البلجيكية، اليوم الثلاثاء، عن حجز أزيد من 330 سلحفاة برية مورية، وذلك وفق بلاغ للمصلحة العامة الاتحادية المكلفة بالصحة العامة، وسلامة السلسلة الغذائية

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت المصالح الصحية والأمنية بمدينة كورتري البلجيكية، أمس الثلاثاء، عن حجز أزيد من 330 سلحفاة برية مورية، وذلك وفق بلاغ للمصلحة العامة الاتحادية المكلفة بالصحة العامة، وسلامة السلسلة الغذائية والبيئة.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه السلاحف المهددة بالانقراض، تم تهريبها من المغرب قصد بيعها سريا في بلجيكا.

وقد تم اكتشاف هذه السلاحف البرية المورية، وهي فصيلة محمية برسم الاتفاقية الدولية حول تجارة انواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ، داخل مرآب بمدينة كورتري البلجيكية .

وأوضح المصدر ذاته أنه خلال عملية الحجز لم يعثر على أي وثيقة تتبث الترخيص باستيرادها من المغرب، مشيرا إلى أن هذا الفعل يعاقب عليه القانون وأن الملف أحيل على النيابة العامة مرفقا بطلب متابعة قضائية.

وقد تم وضع السلاحف في محمية مؤقتة للزواحف، فيما تدرس المصالح البيطرية إمكانية إعادتها إلى المغرب وإطلاق سراحها بمناطقها الأصلية.

يشار الى أن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض تؤطره اتفاقية منذ 1975، وتضم الاتفاقية حاليا 183 دولة ، ضمنها بلجيكا التي انضمت إليها منذ 1984. وتهم الاتفاقية 5000 نوع من الحيوانات و28.000 فصيلة نباتية.