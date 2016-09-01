معطلو مدينة وجدة ينتفضون وسط سخط عارم على الانتخابات

" شوف تيفي "
انتفض معطلو مدينة وجدة ، زوال أمس الثلاثاء ، 27 شتنبر 2016 ، في مسيرة انطلقت من سوق مليلية حيث وقفوا لأزيد من نصف ساعة ثم انطلقوا مع طريق بودير لتتحول المسيرة شمالا نحو روت مراكش ، وتصل إلى ساحة الحمام .
و اجتمع المعطلون،حسب مصادر "شوف تيفي" في وقفة بباب بلدية وجدة ، ختموها بكلمة حول وضعيتهم المزرية بالإقليم .
وقد قام المحتجون برفع شعارات قوية تدين البطالة ،وهدر المال العام ،والرشوة والزبونية ،والمحسوبية ،وغلاء الأسعار ، وكانت الانتخابات أهم موضوع سيطر على مسيرة اليوم ،حيث ناشد المعطلون المواطنين بعدم بيع الذمم ،وهاجموا من سموهم بالشفارة ،ونعتوا الانتخابات بالمهزلة .
وتمحورت الكلمة الختامية على التنديد بالبهرجة الانتخابية كما سماها المعطلون ،وبالمطالبة بالشغل ، وبإخبار المسؤولين بالتصعيد في الأيام المقبلة .
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