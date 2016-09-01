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خطير.. حادثة سير خطيرة بين سيارة للنقل المدرسي وسيارة خفيفة بالقنيطرة.. وهذا هو عدد التلاميذ المصابين
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 06:55 خطير.. حادثة سير خطيرة بين سيارة للنقل المدرسي وسيارة خفيفة بالقنيطرة.. وهذا هو عدد التلاميذ المصابين | حوادث و حقوق
خطير.. حادثة سير خطيرة بين سيارة للنقل المدرسي وسيارة خفيفة بالقنيطرة.. وهذا هو عدد التلاميذ المصابين
شهدت مدنية القنيطرة، عشية اليوم الثلاثاء، وقوع حادثة سير خطيرة، بين سيارة خفيفة وسيارة للنقل المدرسي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح بينهم تلميذين.

"شوف تيفي"

شهدت مدنية القنيطرة، عشية أمس الثلاثاء، وقوع حادثة سير خطيرة، بين سيارة خفيفة وسيارة للنقل المدرسي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح بينهم تلميذين.
وحسب مصادر محلية من القنيطرة فإن السيارة الخفيفة، كانت قادمة من من الاتجاه المعاكس بسرعة جنونية٬ واصطدمت بقوة بسيارة للنقل المدرسي كانت تقل تلاميذ ثانوية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية حلت بمكان الحادث وبعد المعاينة، قامت بتأمين حركة السير، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

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المغرب شوف تيفي القنيطرة التلاميذ سيارة خفيفة

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