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بالفيديو..''الهاكا'': توجه إنذارا لHit radio بسبب مومو و هذا ما فعله
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 23:38 بالفيديو..الهاكا: توجه إنذارا لHit radio بسبب مومو و هذا ما فعله | صحافة
بالفيديو..''الهاكا'': توجه إنذارا لHit radio بسبب مومو و هذا ما فعله
وجهت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا بـ ''الهاكا'' إنذارا،للمنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ ''مومو''، بعد شكاية تقدم بها الفنان حمزة الفضلي الملقب بـ ''ميزو''، والتي أوضح من

"شوف تيفي"

وجهت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا بـ "الهاكا" إنذارا،للمنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ "مومو"، بعد شكاية تقدم بها الفنان حمزة الفضلي الملقب بـ "ميزو"، والتي أوضح من خلالها بأنه تعرض للإهانة خلال مشاركته مع مومو في برنامجه "مورنينغ مومو".

وحسب وسائل إعلام فإن "الهاكا" تابعت تقرير المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص شكاية تقدم بها ميزو والتي تم التوصل بها بتاريخ 9 ماي من السنة الجارية، ليتقرر انطلاقا ما سبق توجيه إنذار جديد لمومو.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت فيديو الحلقة والذي يكشف التفاصيل الكاملة لما وقع بين مومو وميزو في البرنامج، حيث تباينت الآراء بين النشطاء بخصوص مضمونها والطريقة التي تكلم بها مومو مع الفنان ميزو.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مومو الهاكا محمد بوصفيحة ميزو

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