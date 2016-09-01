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مثير.. ها شنو لقا الأمن فاش كانوا كيراقبو جمهور الوداد في حي مولاي رشيد بالبيضاء
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 23:35 مثير.. ها شنو لقا الأمن فاش كانوا كيراقبو جمهور الوداد في حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق
مثير.. ها شنو لقا الأمن فاش كانوا كيراقبو جمهور الوداد في حي مولاي رشيد بالبيضاء
تمكنت منطقة أمن مولاي رشيد من إيقاف شخص من أجل الاتجار في الأقراص المهلوسة في إطار العمليات الأمنية التي تقوم بها .

"شوف تيفي"

تمكنت منطقة أمن مولاي رشيد من إيقاف شخص من أجل الاتجار في الأقراص المهلوسة في إطار العمليات الأمنية التي تقوم بها .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد ومن أجل الحد من ظاهرة الإجرام بشتى أشكاله وخصوصا ظاهرة ترويج الأقراص المهلوسة، وعلى إثر مواكبة تحركات جمهور الوداد البيضاوي المتوجه إلى مدينة الرباط لحضور أطوار مباراة كرة القدم التي جمعت فريق الوداد البيضاوي بنادي الزمالك المصري، السبت الماضي، تمكنت من إيقاف شخص لتورطه في حيازة ثمانية أقراص مهلوسة نوع Rivotril أثناء التفتيش الوقائي.

وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما لا يزال البحث جاريا في حق مزوده.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأقراص المهلوسة الشرطة القضائية الوداد البيضاوي التفتيش الوقائي

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