صدق أو لا تصدق: فيلم مغربي ينافس عباقرة هوليود على جائزة الأوسكار

دائما ما كانت حظوظ العرب في الفوز بالأوسكار الأضعف مقارنة بباقي المشاركات الدولية لنيل جائزة الأوسكار من خلال الأفلام الطويلة.

"شوف تيفي"

دائما ما كانت حظوظ العرب في الفوز بالأوسكار الأضعف مقارنة بباقي المشاركات الدولية لنيل جائزة الأوسكار من خلال الأفلام الطويلة.

ويبدو أن هذه السنة قد تكون فأل خير عليهم لكن المشكل يكمن في الصدفة التي قد تعصف بأحلام مخرجين حلموا بنيل هذه الجائزة العالمية بينهم ليوناردو ديكابريو ومات دامون وبراد بيت وغيرهم، والسبب يعود إلى الأفلام التي رشحتها المؤسسة المنظمة إلى غاية الآن 7 أفلام، والسبب الأكبر هو أن كل مخرجي هذه الأفلام تعتبر تجربتهم الأولى في إخراج الأفلام الطويلة، وبما أن لجنة الأوسكار احترافية قد تعتبرصف بأفلام عربية جميلة لكنها خضعت لمونطاج مخرج بدأ مسيرته للتو في إخراج الأفلام الطويلة.

ويشارك من المغرب فيلم "مسافة ميل بحذائي" لمخرجه سعيد خلاف الذي حاز على العديد من الجوائز العربية والمحلية من خلال تقديم فيلمه في العديد من المسابقات التابعة للمهرجانات السينمائية، وبدأ طموحه يكبر بعد اختياره لمنافسة أكبر الأفلام العالمية ومنافسة أعتد المخرجين الأمريكيين الذي يعرف العالم مستواهم في الإخراج الفني للأفلام.