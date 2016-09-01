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خطير.. الرصاص يلعلع في كازا.. وهذا ما وقع لرجل أمن خلال مواجهته أشخاص حاولوا مساعدة مروج للمخدرات على الفرار
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 21:33 خطير.. الرصاص يلعلع في كازا.. وهذا ما وقع لرجل أمن خلال مواجهته أشخاص حاولوا مساعدة مروج للمخدرات على الفرار | حوادث و حقوق
خطير.. الرصاص يلعلع في كازا.. وهذا ما وقع لرجل أمن خلال مواجهته أشخاص حاولوا مساعدة مروج للمخدرات على الفرار
تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، من إيقاف ستة أشخاص من أجل الحيازة والإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه ومحاولة تسهيل فرار

"شوف تيفي"

 تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، من إيقاف ستة أشخاص من أجل الحيازة والإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه ومحاولة تسهيل فرار مجرم.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" اليوم الثلاثاء، فقد تمكنت فرقة مكافحة المخدرات من تشخيص أحد مروجي المخدرات، حيث تم الترصد له بالقرب من مسكنه ليتم إيقافه وبحوزته 36 قرصا مهلوسا و 24 قطعة من مخدر الشيرا، حيث خرج أفراد أسرته في محاولة مؤازرته وإفلاته من قبضة الأمن حيث أبدوا مقاومة عنيفة في حق عناصر الأمن ليضطر عنصر أمني إلى إطلاق رصاصة تحذيرية، وحضرت العناصر الأمنية في المؤازرة حيث تم إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين وإيقاف مساعد المروج الذي تبين أنه يشكل بحث على الصعيد المحلي.

وأضاف المصدر ذاته بأن البحث مع المعنيين بالأمر أفضى إلى مكان تواجد مزودهم الرئيسي حيث تم إيقافه كذلك وتبين أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات، فيما أفراد أسرة المعني بالأمر اعترفوا بالمنسوب إليهم، وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مروج مخدرات الرصاصات السلاح الوظيفي

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