عاجل..هذا هو الخبر ''السار والمحزن'' بخصوص جديد قضية اختطاف رضيعة من مستشفى الهاروشي

علمت ''شوف تيفي'' أن قائد المقاطعة الثانية لدرب عمر بالبيضاء، نقل اليوم الثلاثاء عائلة الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي إلى أحد الفنادق وسط المدينة من أجل الراحة.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن قائد المقاطعة الثانية لدرب عمر بالبيضاء، نقل اليوم الثلاثاء عائلة الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي إلى أحد الفنادق وسط المدينة من أجل الراحة.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن عامل أنفا ووكيل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قاما بزيارة العائلة المكلومة من أجل تقديم الدعم النفسي لهم بعد أيام من اختفاء رضيعتهم.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية لم تتمكن إلى حدود اللحظة من العثور على الرضيعة وعلى خاطفتها، موضحا بأن الأبحاث والتحقيقات ما تزال جارية بجدية تامة .