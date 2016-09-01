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عاجل.. رجال الحموشي يسقطون أحد المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في حي مولاي رشيد بكازا
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 20:43 عاجل.. رجال الحموشي يسقطون أحد المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في حي مولاي رشيد بكازا | حوادث و حقوق
عاجل.. رجال الحموشي يسقطون أحد المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في حي مولاي رشيد بكازا
علمت ''شوف تيفي'' أن رجال المكتب لمركزي للأبحاث المركزية،اعتقلوا قبل قليل، شخص من داخل منزله الكائن بالمسيرة 3 بحي مولاي رشيد بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن رجال المكتب لمركزي للأبحاث المركزية،اعتقلوا قبل قليل، شخص من داخل منزله الكائن بالمسيرة 3 بحي مولاي رشيد بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الموقوف وهوأربعيني تم اعتقاله للاشتباه في علاقته بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.


وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المذكور تمكن قبل أسابيع من تفكيك خلية إرهابية خطيرة، كانت تنوي استهداف مناطق حساسة بالمملكة.

المغرب؛ شوف تيفي؛ رجال المكتب المركزي؛ حي مولاي رشيد؛ الدار البيضاء
"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن رجال المكتب لمركزي للأبحاث المركزية، قاموا قبل قليل باعتقال شخص من داخل منزله الكائن بالمسيرة 3 بحي مولاي رشيد بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الموقوف وهو أربعيني تم اعتقاله للاشتباه في علاقته بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المذكور تمكن قبل أسابيع من تفكيك خلية إرهابية خطيرة، كانت تنوي استهداف مناطق حساسة بالمملكة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رجال المكتب المركزي حي مولاي رشيد الدار البيضاء

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