مؤلم.. طفل يبلغ ثلاثة سنوات مات غرقا في حوض حمام منزل أسرته بخريبكة

لقي طفل مصرعه، بطريقة مؤلمة، ليلة أمس الاثنين، حينما سقط في حوض حمام منزل أسرته الكائن بدوار أولاد الشيخ علي آيت ماماس بالجماعة القروية أولاد عبدون ضواحي خريبكة.

"شوف تيفي"



لقي طفل مصرعه، بطريقة مؤلمة، ليلة أمس الاثنين، حينما سقط في حوض حمام منزل أسرته الكائن بدوار أولاد الشيخ علي آيت ماماس بالجماعة القروية أولاد عبدون ضواحي خريبكة.



وحسب مصادر محلية فإن الهالك البالغ من العمر ثلاثة سنوات، كان يعاني قيد حياته من مشاكل صحية وقد سقط في الحوض في غفلة من أفراد أسرته ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة.