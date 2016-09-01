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هذا هو مصير أحد كبار مروجي المخدرات والخمور بالفقيه بن صالح
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 19:59 هذا هو مصير أحد كبار مروجي المخدرات والخمور بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق
هذا هو مصير أحد كبار مروجي المخدرات والخمور بالفقيه بن صالح
تمكنت عناصر الدرك الملكي بدار ولد زيدوح التابعة لإقليم الفقيه بنصالح، أول أمس الأحد، من توقيف شخص يعد من كبار مروجي المخدرات والخمور، وبحوزته 4 كلغ من القنب الهندي، و500 غرام من مخدر الشيرا، و120

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الدرك الملكي بدار ولد زيدوح التابعة لإقليم الفقيه بنصالح، أول أمس الأحد، من توقيف شخص يعد من كبار مروجي المخدرات والخمور، وبحوزته 4 كلغ من القنب الهندي، و500 غرام من مخدر الشيرا، و120 قنينة من الجعة، و23 لتر من الخمور.

وأوضح مصدر أمني أن عملية توقيف المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر 34 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية في تجارة المخدرات، تمت بعد سلسلة من عمليات المتابعة التي مكنت العناصر الأمنية من إيقاف الضنين بقنطرة وادي أم الربيع بالمنطقة.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوف تمت إحالته، اليوم الثلاثاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح بتهم تتعلق بحيازة و الاتجار في المخدرات و الخمور.

 

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المغرب شوف تيفي عناصر الدرك الملكي الفقيه بنصالح المخدرات القنب الهندي أم الربيع

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