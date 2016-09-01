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صادم وبالفيديو.. شوفو اعباد الله شنو كتاكلو.. لقاو ''سراقزيت'' في خبز مشري من مخبزة معروفة بحي راقي بالمعاريف في كازا
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 18:47 صادم وبالفيديو.. شوفو اعباد الله شنو كتاكلو.. لقاو سراقزيت في خبز مشري من مخبزة معروفة بحي راقي بالمعاريف في كازا | حوادث و حقوق
صادم وبالفيديو.. شوفو اعباد الله شنو كتاكلو.. لقاو ''سراقزيت'' في خبز مشري من مخبزة معروفة بحي راقي بالمعاريف في كازا
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو صادم ومقرف ، يظهر عثور أحد المستهلكات على أعضاء صرصار ''سراقزيت'' داخل قطعة خبز.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو صادم ومقرف ، يظهر عثور أحد المستهلكات على أعضاء صرصار "سراقزيت" داخل قطعة خبز.

وكشفت المواطنة التي عثرت على أطراف الصرصار في قطعة الخبز، بأنها تحصلت عليه من مخبزة معروفة توجد بحي المعاريف بالبيضاء، موضحة بأنها تفاجأت حينما كانت تتناول وجبة الغداء بالعثور على أعضاء الصرصار بالخبز.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المواطنين نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من المرات صور وفيديوهات صادمة والتي تظهر عثورهم على حشرات وفئران تم طهيها داخل الخبز، وعبروا من خلالها عن غضبهم واستنكارهم الشديد باستهتار بعض المخابز بصحة وحياة المواطنين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواطنة صرصار حي المعاريف الفيديوهات المخابز

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