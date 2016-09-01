الملك يستقبل رئيس ''بوينغ للطائرات التجارية''

"شوف تيفي"+"و م ع"
استقبل الملك محمد السادس،، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بطنجة، رئيس "بوينغ للطائرات التجارية"، رايموند إل كونر، وحضر هذا الاستقبال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي.
وكان الملك قد ترأس قبل ذلك حفل التوقيع على بروتوكول اتفاق يهم إحداث منظومة صناعية جديدة لمجموعة بوينغ بالمغرب.
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