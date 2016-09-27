عاجل وبالصور.. انقلاب شاحنة كاد أن يتسبب في فاجعة بمراكش

شهد حي العسكر بمدينة مراكش قبل قليل، حادثة سير خطيرة، عقب انقلاب شاحنة كبيرة كانت تسير بسرعة جنونية.

"شوف تيفي"



شهد حي العسكر بمدينة مراكش قبل قليل، حادثة سير خطيرة، عقب انقلاب شاحنة كبيرة كانت تسير بسرعة جنونية.

وكاد الحادث أن يخلف خسائر في الأرواح نظرا لخطورته ولوقوعه في أحد الشوارع التي تعرف حركة كبيرة.

وفور وقوع الحادث، تجمع العشرات من المواطنين الذين قاموا بإنقاذ السائق وإخراجه من الشاحنة.