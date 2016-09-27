عاجل و بالصورة..شرطية مرور تتعرض لاعتداء بالدار البيضاء و هذا ما وقع لها

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن شرطية مرور،تعرضت زوال اليوم الثلاثاء لاعتداء من طرف شاب مجهول بشارع محمد السادس بالدار البيضاء.

شوف تيفي:م غ



علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن شرطية مرور،تعرضت زوال اليوم الثلاثاء لاعتداء من طرف شاب مجهول بشارع محمد السادس بالدار البيضاء.



وتعود فصول الواقعة حسب ذات المصدر عندما كانت الشرطية تؤمن حركة المرور على مستوى الشارع المذكور لتتفاجأ بشاب أسقطها أرضا على غفلة منها و استل سكينا من الحجم الكبير ، حيث حال صراخ المارة المتواجدين بمكان الحادث دون ارتكابه لجريمته.



و قد تم توقيف الشاب، الذي تبين بعد ذلك أنه متشرد لحظة هذا الحادث، من طرف دورية للصقور علمت بالواقعة بعد تجمهر أصحاب سيارات الأجرة الذين حاصروه، حيث أحالته على المنطقة الأمنية الفداء درب سلطان.



و قد تم نقل الشرطية المصابة، إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، كما حدد الطبيب المشرف على حالتها مدة عجزها في سبعة أيام.