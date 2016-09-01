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عاجل.. اعتقال مغربي ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية ببني ملال
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 16:39 عاجل.. اعتقال مغربي ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية ببني ملال | حوادث و حقوق
عاجل.. اعتقال مغربي ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية ببني ملال
كشفت مصادر محلية من مدينة بني ملال، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة أمنية، قامت باعتقال شاب بحي الباطمات يشتبه في علاقته بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

"شوف تيفي"

كشفت مصادر محلية من مدينة بني ملال، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة أمنية، قامت باعتقال شاب بحي الباطمات يشتبه في علاقته بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن التهمة الموجهة للشاب العشريني والعازب المعتقل ، تتعلق بترويج أفكار التنظيم المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف ذات المصدر بأن المعني سبق أن تم إيقافه قبل مدة للاشتباه في علاقته بتنظيم الدولة الاسلامية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشاب المعتقل حي الباطمات العازب سوريا

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