لمجرد كيوجد يغني بالمصرية وها معامن هاد المرة

قال مصدر مقرب من الظاهرة سعد لمجرد أن الأخير يحضر لألبوم باللهجة المصرية وسيتعاون من خلاله مع أبرز كتاب وملحني مصر.

"شوف تيفي"

قال مصدر مقرب من الظاهرة سعد لمجرد أن الأخير يحضر لألبوم باللهجة المصرية وسيتعاون من خلاله مع أبرز كتاب وملحني مصر.

ومن هؤلاء قال نفس المصدر يوجد بينهم أيمن بهجت قمر وقد يكون أيضا الملحن الكبير وليد سعد، حيث تم التحضير الأولي للعمل خلال زيارة سعد لشرم الشيخ في إطار حفل خاص أقامه في المنطقة السياحية، حيث سيتم الكشف في الأيام القادمة عن باقي تفاصيل المشروع.

جدير بالذكر أن لمجرد سيطلق أولا أغنية منفردة من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم وألحان أحمد الهرمي.