بالصور..أسباب غير الفن صنعت نجوما مغاربة وجعلتهم يتربعون على عرش الشهرة ...المجرد وباطما وتسكت نموذجا

قد لا تكون الموهبة فقط سببا في الشهرة وتحقيق النجومية، لكن ثمة هناك أسباب أخرى تساهم في صناعة الفنان، ومن جهة أخرى لو توفرت فلن تحتاج أبدا للموهبة لتكون نجما يتبعه الكثيرون ويقلدونه معجبوه ويحفرون

"شوف تيفي"

قد لا تكون الموهبة فقط سببا في الشهرة وتحقيق النجومية، لكن ثمة هناك أسباب أخرى تساهم في صناعة الفنان، ومن جهة أخرى لو توفرت فلن تحتاج أبدا للموهبة لتكون نجما يتبعه الكثيرون ويقلدونه معجبوه ويحفرون له اسما من ذهب في سماء الفن، وقد يضاهي بذلك نجوما عرب أعطوا سنوات حياتهم دون أن يحققوا ما حققه نجوم شباب، ساهمت أسباب أخرى في بزوغهم وجعلهم نجوما كبار،حيث أصبح حضورهم في الحفلات والمهرجانات أمرا ملحا لأن اسمهم ارتبط باسم آخر لامع في مجال من المجالات.

وأول النجوم السوبر ستار سعد لمجرد الذي ساهم والديه الفنان البشير عبدو والممثلة نزهة الركراكي في صناعة اسمه، حيث أول الأغاني التي رددها لمجرد كانت أعمال أبيه القديمة التي عشقها المغاربة، ودعمته والدته أيضا بحضورها بجانبه في كل مناسبة وهو ما يرده الآن لها سعد حيث أصبح هو من يدفع بها لمشاركته سواء في حفلاته الوطنية والدولية أو مشاركتها للابن البار في أعماله كما حصل في فيديو كليب "أنا ماشي ساهل".

أما الظاهرة دنيا باطمة فقد ساهم اللقب أصلا في صناعة اسمها الفني، فهي سليلة الأسرة الفنية آل باطمة، ورغم كل مشاركاتها الفنية في برامج المواهب فإنها لم تنل حظها من النجومية الحقيقية إلا بعد لقائها برجل الأعمال محمد الترك ذو الجنسية البحرينية، هذا اللقاء الذي نتج عنه زواج وهو الذي ساهم بشكل كبير في بزوغ نجمة مغربية في العالم العربي اسمها دنيا باطمة ، ويرجع له الفضل الكبير في إنتاج أعمالها الفنية وشهرتها الكبيرة مغربيا وعالميا.

أما الشاب أحمد شوقي صاحب "كاينة ولا مكايناش" و"تسونامي"، لم يكن صوته أو صورته سببا في نجاحه بل كان وراء صناعة نجم كأحمد شوقي اسما لامعا في الإنتاج والتوزيع العالمي الذي ليس إلا المغربي نادر الخياط الملقب بـ"ريدوان".

ريدوان ساهم بشكل كبير في صناعة الفنان شوقي، بل كان سببا في تصدير أغانيه خارج المغرب من خلال مشاركته في العديد من الحفلات ولقاءه مع أبرز النجوم العالميين بسبب الخياط الذي كان يعرف كيف يخيط مسار فنان بدأ للتو ليتحول بين ليلة وضحاها إلى فنان معروف محليا وعالميا. حيث ساهم التوزيع الموسيقي الموقع باسم ريدوان في انتشار أغاني شوقي خارج المغرب.

أما ابتسام تسكت التي لم تكن لتخرج إلى عالم الشهرة لولا تشبيهها في كل مناسبة بصورة النجمة هيفاء وهبي، فحتى مشاركاتها في ستار أكاديمي أو "أراب أيدول" لم تكن موفقة فيهما، لكنها ساهمت بشكل أو بآخر في تسويق صورتها داخل وخارج المغرب، الشيء الذي جعلها تقفز بسرعة إلى عالم النجومية من خلال لقاءاتها الإعلامية والمشاكل التي ارتبطت باسمها مع دنيا باطمة ساهمت هي الأخرى في ظهور ابتسام تسكت كنجمة ومطربة مطلوبة داخل وخارج المغرب غير الصوت والموهبة.