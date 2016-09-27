عاجل.. بالفيديو والصور.. شاحنة تحمل مادة خطيرة تتعرض لحادثة سير بالبيضاء

شهدت طريق مديونة بالبيضاء، قبل قليل، حادثة سير خطيرة، تعرضت لها شاحنة كبيرة تحمل صهريجا لنقل الزيوت.

"شوف تيفي"



شهدت طريق مديونة بالبيضاء، قبل قليل، حادثة سير خطيرة، تعرضت لها شاحنة كبيرة تحمل صهريجا لنقل الزيوت.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها نتيجة السرعة حيث تجنب الاصطدام بعربة مجرورة قبل أن يصطدم بقوة بشجرة ما تسبب في تسريب مادة الفيول الخطيرة التي كانت تنقلها.



وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية ورجال الوقاية المدينة، حلوا بمكان الحادث، موضحا بأن سائق الشاحنة لم يصب بمكروه بالرغم من خطورة الحادث.