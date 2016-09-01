مع اقتراب عاشوراء.. مشعوذون خْرجو جثة من قبر في بنجرير وها شنو دارو بيها

"شوف تيفي"
قام مشعوذون نهاية الأسبوع الماضي بإخراج جثة من قبرها الموجود في مقبرة أولا عامر بمسناوة ضواحي منطقة بنجرير.
وحسب مصادر محلية فإن هناك احتمالا كبيرا بأن هؤلاء الأشخاص أخرجوا الجثة مباشرة بعد دفنها بساعات، وذلك من أجل ممارسة أعمال السحر والشعوذة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن بعض المواطنين عثروا على الجثة مرمية بالقرب من القبر، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضع للكشف عن هوية هؤلاء المشعوذين، بينما تم إعادة تكفين ودفن الجثة في قبرها.
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