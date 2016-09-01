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نساء السعودية ترفعن عريضة للملك سلمان لإسقاط ولاية الرجل
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 15:35 نساء السعودية ترفعن عريضة للملك سلمان لإسقاط ولاية الرجل | دولي
نساء السعودية ترفعن عريضة للملك سلمان لإسقاط ولاية الرجل
وقع آلاف الأشخاص في السعودية عريضة تدعو الملك سلمان بن عبد العزيز لإسقاط ولاية الرجل التي تمنع النساء من العمل أو الدراسة أو السفر دون موافقة ولي الأمر، بحسب ما أفادت ناشطات الثلاثاء.

شوف تيفي:وكالات
وقع آلاف الأشخاص في السعودية عريضة تدعو الملك سلمان بن عبد العزيز لإسقاط ولاية الرجل التي تمنع النساء من العمل أو الدراسة أو السفر دون موافقة ولي الأمر، بحسب ما أفادت ناشطات الثلاثاء.

وقالت الأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف لوكالة فرانس برس، إن العريضة تطالب بمعاملة النساء في المملكة، والبالغ عددهن قرابة عشرة ملايين، "كمواطنات كاملات، وتحديد سن يتم معاملتهن بدءا منه كراشدات ومسؤولات عن القرارات اللواتي يتخذنها".

وأضافت أنها حاولت إيصال العريضة التي تحمل تواقيع 14,700 شخص الى الديوان الملكي الاثنين، إلا انه ط ل ب منها إرسالها بالبريد، مشيرة إلى أن هذا ما يعتزم الناشطون القيام به.

وتشكل العريضة تتويجا لدعوات بدأت قبل شهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط ولاية الرجل، وتداول على نطاق واسع بشكل يومي عبر موقع "تويتر"، وسم
"#سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية".

 

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نساء السعودية ترفعن عريضة للملك سلمان لإسقاط ولاية الرجل

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