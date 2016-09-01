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المحكمة تؤجل محاكمة البقالي لهذا التاريخ
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 15:06 المحكمة تؤجل محاكمة البقالي لهذا التاريخ | بوليتيك
المحكمة تؤجل محاكمة البقالي لهذا التاريخ
أجلت المحكمة الابتدائية صباح اليوم بالرباط النطق بالحكم في حق رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير نشر يومية ''العلم'' الناطقة باسم حزب الاستقلال الزميل عبد الله البقالي للمرة الرابعة على

شوف تيفي
أجلت المحكمة الابتدائية صباح اليوم بالرباط النطق بالحكم في حق رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير نشر يومية "العلم" الناطقة باسم حزب الاستقلال الزميل عبد الله البقالي للمرة الرابعة على التوالي إلى غاية 19 أكتوبر القادم.
وعرفت المحاكمة تزامنا معها وقفة تضامنية مع البقالي، حيث شارك إعلاميون وجمعويون وحقوقيون نددوا بمحاكمة الإعلامي والقيادي بحزب الاستقلال عبد الله البقالي.
جدير بالذكر أن البقالي يتابع بناء على شكاية تقدم بها ضده وزير الداخلية محمد حصاد، بسبب مقال افتتاحي بصحيفة "العلم".

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المحكمة تؤجل محاكمة البقالي لهذا التاريخ

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