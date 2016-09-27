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فضيحة بالصور من العيار الثقيل.. طالب يُقْبَل في الامتحان الشفوي ولم يجتز الكتابي في ماستر بكلية بالرباط
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 14:25 فضيحة بالصور من العيار الثقيل.. طالب يُقْبَل في الامتحان الشفوي ولم يجتز الكتابي في ماستر بكلية بالرباط | مجتمع
فضيحة بالصور من العيار الثقيل.. طالب يُقْبَل في الامتحان الشفوي ولم يجتز الكتابي في ماستر بكلية بالرباط
تفجرت أخيرا فضيحة من العيار الثقيل بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية أكدال، بعد أن تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا للائحة الناجحين لإجتياز الإمتحان الشفوي لماستر التسيير

"شوف تيفي"

تفجرت أخيرا فضيحة من العيار الثقيل بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية أكدال، بعد أن تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا للائحة الناجحين لإجتياز الإمتحان الشفوي لماستر التسيير المحاسباتي والضريبي.

وأوح متداولوا هذه الصور بأنه تم إدراج إسم طالب يدعى "أ.ع" بلائحة المقبولين لاجتياز الامتحان الشفوي، بالرغم من عدم اجتيازه للامتحان الكتابي كما تظهر لوائح الكتابي.


وعبر العديد من النشطاء وخاصة الطلبة منهم عن سخطهم وغضبهم الشديد من قبول هذا الطالب، موضحين بأن الأمر يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص وإصلاح التعليم، ويعزز الفساد والمحسوبية التي تنخر العديد من المجالات.

فضيحة بالصور من العيار الثقيل.. طالب يُقْبَل في الامتحان الشفوي ولم يجتز الكتابي في ماستر بكلية بالرباطفضيحة بالصور من العيار الثقيل.. طالب يُقْبَل في الامتحان الشفوي ولم يجتز الكتابي في ماستر بكلية بالرباط

 

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