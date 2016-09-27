انفراد و بالصور: هذه هي النصابة التي تُصور مغربيات عاريات و ترسلهن إلى السعودية لهذا الغرض..

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي"،أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ، تشهد في هذه الأثناء أطوار محاكمة،سيدة متهمة بالنصب على فتيات أوهمتهن أنها ستحقق أحلامهن بالهجرة إلى الديار السعودية.
و حسب ذات المصدر،تقوم "القوادة"بجلب الفتيات من البادية و تصورهن عاريات مع مطالبتهن بمبلغ مالي كبير نظير تهجيرهن إلى السعودية.
و من بين آخر ضحايها ،عون سلطة كان قد تعرض للنصب من طرف زوجته ،و بعدما التقى بـ"النصابة المُعتقلة" أوهمته أنها ستعيد إليه منزله مستغلة بذلك أسماء بعض القضاة المعروفين بالدار البيضاء.
و قد تم توقيف المعنية بالأمر و التي تبلغ 36 سنة و هي أم لأربعة أطفال، نهاية الأسبوع الماضي من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء ،بعد التحقيق معها في قضية اختطاف رضيعة من مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، حيث سبق و أن تورطت سنة 2010 في قضية اختطاف طفل.
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