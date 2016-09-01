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ها مشاكيل قنبول عاشوراء بداو.. ها شنو وقع لسيدة حامل بعد تفجير قنبلة الماء القاطع بمراكش
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 13:35 ها مشاكيل قنبول عاشوراء بداو.. ها شنو وقع لسيدة حامل بعد تفجير قنبلة الماء القاطع بمراكش | حوادث و حقوق
ها مشاكيل قنبول عاشوراء بداو.. ها شنو وقع لسيدة حامل بعد تفجير قنبلة الماء القاطع بمراكش
عاشت سيدتان بمدينة مراكش ليلة الاثنين-الثلاثاء، الرعب والهلع الشديد، بعد أن وجدتا نفسيهما محاصرتان من طرف مجموعة من المراهقين، قاموا بإلقاء قنبلة الماء القاطع عليهما.

"شوف تيفي"

عاشت سيدتان بمدينة مراكش ليلة الاثنين-الثلاثاء، الرعب والهلع الشديد، بعد أن وجدتا نفسيهما محاصرتان من طرف مجموعة من المراهقين، قاموا بإلقاء قنبلة الماء القاطع عليهما.

وحسب مصادر محلية فإن هؤلاء المراهقين بعد أن ملئوا قنينة من حجم 2 لتر بالماء القاطع والبارود، قاموا بإلقائها على السيدتين عقب دخلوهم معهما في مشادات كلامية، ومن بينهما حامل في شهرها الرابع ما جعلها تصاب بنزيف تم على إثره نقلها إلى إحدى المستشفيات.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المراهقين وفور ارتكابهم لهذا الفعل الشنيع فروا إلى وجهة غير معلومة، بينما قررت أسرة الحامل أن تتقدم بشكاية للمصالح الأمنية لتوقيفهم



 

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