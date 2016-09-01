خاص:هذا ما وصلت إليه التحقيقات في قضية اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء

علمت ''شوف تيفي''، اليوم الثلاثاء، استنادا لتصريحات والد الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،أن الشرطة القضائية أخلت سبيل عاملة النظافة التي تم اعتقالها سابقا في إطار التحريات و

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي"، اليوم الثلاثاء، استنادا لتصريحات والد الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،أن الشرطة القضائية أخلت سبيل عاملة النظافة التي تم اعتقالها سابقا في إطار التحريات و التحقيقات حول هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي.

و لازالت السلطات الأمنية ،حسب الأب الذي لم يدق طعم السعادة بعد اختطاف مولودته الأولى، لم تتوصل إلى خيط يجرها إلى مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء،وسط احتجاج و غضب العائلة التي نظمت يوم أمس الإثنين وقفة احتجاجية أمام المستشفى المذكور بالدار البيضاء.

وفي إطار التحقيقات، كانت المصالح الأمنية بمنطقة الفداء درب سلطان، قد أوقفت بداية هذا الأسبوع مشتبه فيها ليتبين فيما بعد أنها غير متورطة في هذه مغرب الجريمة.





