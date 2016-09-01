صورة الملك محمد السادس بـ''لوك'' جديد و''ستيل'' لافت للانتباه خلال المجلس الوزاري الأخير تخطف ألباب المغاربة

خطفت صورة الملك محمد السادس، خلال ترأسه يوم الاثنين الماضي المجلس الوزاري بالقصر الملكي بطنجة ألباب المغاربة، بعد أن ظهر بشكل جذاب ولوك غير مسبوق، حافظ من خلاله على إزدواجية الأصالة والحداثة التي

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خطفت صورة الملك محمد السادس، خلال ترأسه يوم الاثنين الماضي المجلس الوزاري بالقصر الملكي بطنجة ألباب المغاربة، بعد أن ظهر بشكل جذاب ولوك غير مسبوق، حافظ من خلاله على إزدواجية الأصالة والحداثة التي تميز الرجل المغربي.

وبدا الملك محمد السادس، نشيطا للغاية، حليق شعر الرأس بعد أن أطلق اللحية وقص الشارب، لتضيف النظارات ذات الإطار الأسود السميك على محياه رونقا وجمالا، جعله أكثر وسامة.

هذه الصورة التي تفاعل معها الفايسوكيون، نالت عدة لايكات، قبل أن تتعدد تعليقات المديح على "لوك" الملك الذي ظهر بـ"ستيل" لافت للانتباه.

