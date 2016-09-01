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هذا ما وقع للطفل ''فارس'' الذي حلقت معلمته شعره بتطوان و هي تقول ''دابا وليتي راجل ماشي بنيتة''
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 12:05 هذا ما وقع للطفل فارس الذي حلقت معلمته شعره بتطوان و هي تقول دابا وليتي راجل ماشي بنيتة | مجتمع
هذا ما وقع للطفل ''فارس'' الذي حلقت معلمته شعره بتطوان و هي تقول ''دابا وليتي راجل ماشي بنيتة''
علمت ''شوف تيفي'' أن الطفل ''فارس'' الذي حلقت معلمة تدرسه بمؤسسة ابتدائية بتطوان شعره، دخل في أزمة نفسية صعبة،حسب ما كشفه اليوم الثلاثاء، والده لشوف تيفي .

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" أن الطفل "فارس" الذي حلقت معلمة تدرسه بمؤسسة ابتدائية بتطوان شعره، دخل في أزمة نفسية صعبة،حسب ما كشفه اليوم الثلاثاء، والده لشوف تيفي .

وأوضح والد الطفل في كشفه عن تفاصيل هذه القضية بأن طفله البالغ من العمر ثماني سنوات، تفاجأ بمعلمته وهي تُوبخه أمام زملائه داخل الفصل الدراسي، قبل أن تقوم بحلق شعره بواسطة مقص وهي تقول له "دابا وليتي راجل ماشي بنيتة"، وهو الأمر الذي جعل الطفل يشعر بالإهانة والحزن الشديد.

وأضاف والد الطفل الذي يدرس في القسم الثالث ابتدائي، بأنه تقدم بشكاية للنيابة الإقليمية للتعليم بهذا الخصوص، موضحا بأنه يريد فقط اعتذارا رسميا ولا ينوي اللجوء للسلطات أو القضاء في الوقت الراهن.

وأكد ذات المتحدث بأن المعلمة المتورطة في قص شعر طفله تقدمت له بالاعتذار، وحاولت تبرير فعلتها بالقول بأنها لا تعلم كيف وقع ذلك.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مؤسسة ابتدائية الناحية النفسية مقص تطوان

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