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الأمن يطيح بلص ينتمي لعصابة تهاجم الطاكسيات بفاس
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 11:56 الأمن يطيح بلص ينتمي لعصابة تهاجم الطاكسيات بفاس | حوادث و حقوق
الأمن يطيح بلص ينتمي لعصابة تهاجم الطاكسيات بفاس
أوقفت مصالح الشرطة التابعة لمنطقة عين قادوس بندباب ، مدعمة بعناصر فرقة التدخل ، مؤخرا ، مشتبها به من أجل السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

 "شوف تييف"+"و م ع"

أوقفت مصالح الشرطة التابعة لمنطقة عين قادوس بندباب ، مدعمة بعناصر فرقة التدخل ، مؤخرا ، مشتبها به من أجل السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ لولاية أمن فاس أن دائرتي الشرطة عين النقبي وبن سليمان توصلتا بشكايتين مفادهما أن سائقي سيارتي أجرة (طاكسي صغير) تعرضا للضرب والجرح بالسلاح الأبيض المتبوعين بسرقة مبالغ مالية، من طرف ثلاثة أشخاص.

وأضاف أن التحريات التي باشرتها الشرطة بمنطقة عين قادوس بندباب مكنت من تحديد مكان تواجد أحد المشتبه بهم ليلقى القبض عليه في ظرف وجيز رغم المقاومة العنيفة ومحاولة الفرار، حيث تم العثور بحوزته على سلاح أبيض.

وحسب البلاغ، فإن البحث المعمق بين أن المشتبه به قام بتنفيذ أحد الاعتداءين رفقة شريكين، بينما نفذ الاعتداء الثاني بمفرده، وأنه من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقات الموصوفة والسكر واستهلاك المخدرات.

وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية ، بإشراف النيابة العامة ، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسكر العلني البين وحمل السلاح الأبيض بدون سند قانوني واستعماله في الضرب والجرح البليغ وتعدد السرقات، فيما لازال البحث جاريا على الشخصين الآخرين اللذين تم تحديد هويتهما.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عين قادوس فاس السرقة المقاومة العنيفة السلاح الأبيض

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