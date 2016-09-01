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ابن كيران يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الغابوني
بتاريــخ : 27 شتنبر 2016 / 11:24 ابن كيران يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الغابوني | بوليتيك
ابن كيران يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الغابوني
حل رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، ليلة الاثنين -الثلاثاء بالعاصمة الغابونية ليبروفيل، حيث سيمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، الذي أعيد انتخابه لولاية

شوف تيفي: و م ع

حل رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، ليلة الاثنين -الثلاثاء بالعاصمة الغابونية ليبروفيل، حيث سيمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية.

ومن المرتقب أن يؤدي علي بونغو اليمين أمام البرلمان والمحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، وسيعقد حفل التنصيب في القصر الرئاسي بالعاصمة الغابونية بحضور العديد من الشخصيات الأجنبية.

وتمت إعادة انتخاب بونغو (57 سنة) الذي يوجد على رأس السلطة منذ سنة 2009، لولاية ثانية عقب الانتخابات الرئاسية ل27 غشت المنصرم. وصادقت المحكمة الدستورية ليلة الجمعة-السبت المنصرم على إعادة انتخابه.


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