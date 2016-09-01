بعد برلين..فرنسا تنوي افتتاح ساحة للعراة في العاصمة باريس

على غرار العديد من العواصم الأوروبية ، تنوي السلطات الفرنسية افتتاح ساحة جديدة للعراة في العاصمة باريس في المستقبل القريب.

شوف تيفي

على غرار العديد من العواصم الأوروبية ، تنوي السلطات الفرنسية افتتاح ساحة جديدة للعراة في العاصمة باريس في المستقبل القريب.

و أكد نائب رئيس بلدية باريس برونو غويار في تصريح لوسائل إعلام فرنسية، أن السلطات لا تسعى لإغضاب أحد أو إثارة القلق بهذا القرار، وأنهم يبحثون حاليا عن مكان مناسب."

ورجح غويار أن يكون هذا المكان حديقة أو ساحة مفتوحة مضيفا،أن "عواصم أوروبية أخرى فعلت ذلك كان أحدثها برلين."

ويرى السياسيون المؤيدون لهذه الخطوة أن الأمر سيكون مفيدا وسيرضي الأشخاص المحبين للتعري.





