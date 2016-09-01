هيلاري كلينتون تتفوق على دونالد ترامب في أول مواجهة بينهما

في أول مناظرة بينهما قبل ستة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية،خاض المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطية هيلاري كلينتون مساء أمس الاثنين مواجهة نارية تبادلا خلالها الاتهامات في العديد

شوف تيفي:وكالات

في أول مناظرة بينهما قبل ستة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية،خاض المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطية هيلاري كلينتون مساء أمس الاثنين مواجهة نارية تبادلا خلالها الاتهامات في العديد من الملفات.

طيلة 90 دقيقة تواجه المرشحان حول رؤية كل منهما للمستقبل والاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية وغيرها من المواضيع مثل التصريح الضريبي لترامب أو الرسائل الالكترونية لكلينتون.

وقالت كلينتون وزيرة الخارجية والسيدة الأولى السابقة والتي تطمح لان تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة "دونالد انت تعيش في عالمك الخاص". كما أنها شددت على "الوقائع" مرات عدة منتقدة ترامب المستعد برايها لقول "ترهات" من اجل ضمان انتخابه.

من جهته قال ترامب الذي بدا أكثر هدوءا إلا أن النقاش سرعان ما شابه التوتر "نحن نخسر الكثير من وظائفنا، إنها تذهب إلى المكسيك والى دول أخرى كثيرة". وأضاف "ساعيد وظائفنا، أنت لا يمكنك فعل ذلك". ورغم مقاطعته المستمرة لاحقا، حافظت كلينتون على ابتسامتها وهدوئها.

وتسمر ملايين الأميركيين أمام شاشات التلفزيون أو الكمبيوتر لمتابعة المناظرة بين مرشحة ديموقراطية تتمتع بخبرة كبيرة وشاملة لكنها تواجه صعوبة في إثارة الحماسة وبين منافس جمهوري قليل الخبرة يفقد السيطرة على أعصابه بسهولة.

وأظهرت التعليقات واستطلاعات الرأي الأولى تقدم كلينتون، ومن أصل 521 ناخبا محتملين اتصلت بهم شبكة "سي ان ان" قال 62% ان كلينتون فازت في المناظرة في مقابل 27% رأوا العكس.

إلا أن ترامب علق لاحقا لوكالة فرانس برس "اعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد جدا بالنسبة لي".