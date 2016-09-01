بالفيديو.. أنصار الوزير مبدع يتبادلون الضرب أمام مقر حزب الحركة الشعبية بالفقيه بنصالح

دخل أنصار محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ليلة أمس الاثنين، في عراك حاد بينهم بمدينة الفقيه بنصالح خلال مشاركتهم بالحملة الانتخابية.

"شوف تيفي"

دخل أنصار محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ليلة أمس الاثنين، في عراك حاد بينهم بمدينة الفقيه بنصالح خلال مشاركتهم بالحملة الانتخابية.

وحسب مصادر محلية فإن أنصار الوزير مبدع وكيل لائحة الحركة الشعبية في الانتخابات التشريعية، تبادلوا الضرب والعنف بالكراسي أمام مقر الحزب، وهو الأمر الذي روع المواطنين المتواجدين بعين المكان.

ووضعت هذه المصادر المحلية مقطع فيديو، يظهر أبرز لحظات هذه المعركة الخطيرة التي دارت رحاها بين مناصرين من نفس الحزب .



